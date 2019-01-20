打造具「中國特色」的宗教 佛教徒被逼升旗唱國歌

2019-01-20 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年除了強力打壓各地未經官方允許的宗教活動，還嚴格管控寺廟、逼迫各地的宗教場所都要掛上國旗，以達成「將宗教推向中國化」的目標，有僧人透露，只要不從，就會被逮捕。

根據《寒冬》雜誌18日的報導，陝西當局強迫佛教寺廟升國旗、唱國歌，張貼宣傳國家政策的標語，如「社會主義核心價值觀」、「提高宗教法治化水平」等。中央的指令十分明確，就是要把現存的宗教改造成「有中國特色」的信仰。

《寒冬》內文提及，陳倉區華嚴寺中，已年屆八旬的師父被要求親自挖坑、建造升旗的水泥台，雖然師父以年齡過大為由婉拒，官員仍強硬脅迫「你挖也得挖，不挖也得挖」。有出家人無奈表示，不從政府的命令，就會被迫害；本來出家修行想圖個清淨，現在國家要求落實各種措施，讓人不得安寧。

另外，連具有1500年歷史的少林寺也難以倖免「宗教中國化政策」，掛起國旗。然而被逼迫的不僅是佛教寺院，全中國的宗教場合都陸續掛上五星旗。

美國天主教大學聶森教授指出，現在中國的宗教亂象，源自於中共逼宗教人士將共產黨視為他們真正的「主」。

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