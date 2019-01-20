車禍才過2天 英國97歲菲利普親王開車沒繫安全帶被警告

2019-01-20 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王的丈夫、97歲的菲利普親王上週四（17日）開車出車禍，兩天後，卻被拍到在沒繫安全帶的情況下又開車上路，已被警方警告。

綜合外媒報導，菲利普親王在諾福克郡桑德令罕附近發生車禍後2天，英國《每日郵報》和《太陽報》拍到他於車禍地點附近獨自開車上路，但似乎沒繫安全帶。諾福克郡警察局發言人說，「我們知道這些照片，已經向駕駛提出適當建議」。

根據當地法律，除非駕駛在倒車或有醫療原因，車上的乘客和駕駛都必須繫上安全帶，違者可處100英鎊（約新台幣4000元），如果案件需提上法庭處理，罰款可增至500英鎊（約新台幣2萬元）。

上週四，菲利普開著他的荒原路華（Land Rover）休旅車準備上A149公路，與一台起亞（KIA）轎車擦撞，導致側翻，97歲的親王幸無大礙。對方車上的28歲女駕駛膝蓋受傷，45歲女乘客手腕骨折，車上還有一名9個月大的嬰兒，送醫治療後已出院。

對方車上的45歲女乘客費爾韋瑟（Emma Fairweather）告訴《鏡報》，菲利普親王沒向他們道歉，王室發言人則說已向該車司機和乘客發送相關訊息。

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