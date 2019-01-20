籲授台灣核武技術！印度專家：是時候在中國肚子插刀

2019-01-20 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕印度智庫「政策研究中心」保守派戰略專家卡納德（Bharat Karnad）近期內表明，中國不斷支援巴基斯坦對抗印度，「現在有必要在中國的肚子插把台灣刀」，他建議印度政府向台灣傳授「核武器技術」。

卡納德在「安全智慧網」（Security Wise）表明，印度政府不應再猶豫不決，要學會抓準中國的恐懼並「灌它一兩拳」，現在有2種打擊北京且產生巨大影響的方法，將最致命的戰略設備給中國邊境任何有需求的國家，並與台灣建立關係，作為對中國支援巴基斯坦核彈技術的回應。

卡納德表示，中國最近險露出真正的恐懼跡象，中方透過外交部警告那些與台灣交流「潛艦國造」計畫的國家，當中包括印度、日本與美國；他認為，中國的不安是顯而易見的，因為台灣一旦擁有攻擊型潛艇，將危及中國稱霸東海、南海的計畫，進而影響中國的經濟戰略目標。

卡納德提到，對於印度政府來說，「台灣是對抗北京的最後一張牌」，他建議當局與台灣建立雙向軍事交流管道，傳授台灣軍武技術，當中包括潛艇、布拉莫斯超音速反艦巡弋飛彈，同時讓台灣擁有核武，他強調，「這點特別重要，因為台灣的核武能力在1988年強制被美國關閉，需要一點時間才能加快速度」。

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印度保守派戰略專家卡納德文章

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