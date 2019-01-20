墨西哥輸油管爆炸釀上百人死傷 檢察官：疑似衣服靜電導致

2019-01-20 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥國營煉油廠驚傳爆炸案件，因竊賊在油管裝設非法閥門，導致油料外洩，許多民眾到場偷裝汽油，沒想到竟引發大爆炸。由於許多民眾靠得太近來不及逃生，直至19日晚間統計，爆炸造成73人死亡、74人受傷，以及數十人下落不明。而墨西哥總檢察官表示，初步研判是衣服摩擦產生的靜電導致這場悲劇。

綜合外媒報導，事件發生於首都墨西哥城以北約129公里，國營石油公司（Pemex）的圖拉煉油廠（Tula Refinery）發生大爆炸，造成73人死亡、74人受傷，其中有7名傷者不到18歲，年紀最小的傷者只有12歲。除此之外還有數十人下落不明，情況並不樂觀。

墨西哥總檢察官馬內羅（Alejandro Gertz Manero）表示，初步研判爆炸原因是衣服上的靜電所導致，因為事發當時有許多人在輸油管附近徘徊，且身上穿著合成纖維製的衣服，可能是摩擦產生的靜電荷才導致這場意外。

墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）於19日一早飛抵現場視察。據估計，去年墨西哥因為盜油而損失30億美元，為打擊此不法行徑，羅培茲去年12月下令暫時關閉幾條輸油管，幾個州和首都的加油站因此無油可加。

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