加拿大與中國嫌隙擴大 魁北克市長取消訪中

2019-01-20 15:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國與加拿大關係在華為財務長孟晚舟事件後持續惡化，在加國警告公民赴中旅遊須提防中方「任意執法」後，魁北克市長拉波姆（Regis Labeaume）也以兩國政治緊張為由，宣布取消3月底訪中計畫。

加國魁北克《太陽報》等媒體當地19日報導，加國當局14日發布警示，警告公民到中國旅行須「高度警惕」，並留意「被任意執行當地法律的風險」。魁北克市長拉波姆原預計3月底率代表團訪問上海和西安，之後轉往南韓，據悉突然取消訪中，正是基於加國政府的忠告。

加國去年12月1日在美方要求下，拘留華為創辦人任正非之女、華為財務長孟晚舟，之後予以保釋。美國司法部門指孟晚舟涉嫌詐欺，違反美國對伊朗的制裁令，正著手引渡她至美受審。此後，北京先後逮捕多名加國公民，包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）；大連市法院14日更改判涉嫌走私毒品的加國公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑，被視為報復行動，令兩國關係加速惡化。

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