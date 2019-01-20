最大規模偷渡案！逮376名偷渡客 自爆邊境牆下挖7條地道

2019-01-20 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國海關邊境保護局（CBP）表示，偷渡客自首在亞利桑那州與墨西哥的邊境圍牆下挖了不少條地道，日前更一次逮捕376名偷渡客，堪稱是史上最大規模的偷渡事件。

綜合外媒報導，14日，位於亞利桑那州聖路易（San Luis）附近的荒郊出現一大批尋求庇護的民眾，他們透過邊境圍欄下總共7條地道試圖入境美國，遭美國海關邊境保護局（CBP）擋下，清算過後發現共有376名偷渡客，其中有179是兒童，179名兒童中又有30人沒並沒有大人陪同。

《福斯新聞》報導，美國海關與邊境保護局表示，這些偷渡客在圍牆底下挖了7個洞，每個地道都長達數公尺，對此海關邊境保護局主管波瓦尼克（Anthony Porvaznik）表示，當局在該地只有3名探員駐守，但負責的範圍卻有26英哩（約41公里），根本難以防範。

波瓦尼克表示，他從事邊境防衛已經30年，第一次遇到人數、規模如此大的偷渡，真的是聞所未聞，據資料統計，海關邊境保護局在2018財於墨西哥邊境逮捕了近40萬人，雖比去年同期略提升30%，不過仍低於2000年時的高峰160多萬人數。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/