《亞果出任務》走了！ 傳奇中情局特工逝世

2019-01-20 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國中情局（CIA）傳奇特工門德斯（Tony Mendez），於1979年美國駐伊朗德黑蘭大使館人質危機期間，機智救出6名美國公民，這段真實的驚險經歷後來被拍成電影《亞果出任務》而廣為人知。門德斯在中情局服務25年後，10年前被診斷出患有帕金森氏症，於美西時間19日早上過世，享壽78歲。

據《CNN》報導，1979年11月，武裝分子佔領美國駐德黑蘭大使館，控制了66名人質。門德斯當時擔任CIA身分認證部門的負責人，專門為特工們準備假身份，並將特務偷偷送到國外。

門德斯在人質危機爆發後制定了一項計畫，他假裝要在德黑蘭拍攝一部名為「亞果（Argo）」的科幻電影，並說服加拿大外交官為6名美國人提供假護照，接著就飛到德黑蘭假裝要勘查電影場景，順利將6名美國公民救出。

門德斯被稱為是「真正的美國英雄」，從來沒有宣揚自己的功績，只是全心全意為國家服務。門德斯去世後，將埋葬在故鄉內華達州。

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