日本驚現「小老鼠撐傘」塗鴉 專家：極可能是班克西真跡！

2019-01-20 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕塗鴉作品以諷刺聞名的英國知名塗鴉藝術家班克西，日前有民眾在日本東京街頭看到一幅「小老鼠撐傘」的塗鴉，疑似是班克西的傑作，經專家鑑定過後，認為是真跡的可能性極高，且該幅畫恐怕已存在10幾年！

綜合外媒報導，去年底有民眾向日本政府反映，位於東京臨海線「日之出站」附近的防潮門上有幅貌似是班克西塗鴉的作品，17日東京都知事小池百合子在推特PO出到該地和「小老鼠」的合照後，世人才知道原來班克西的作品在東京現蹤。

《倫敦標準晚報》報導，政府官員杉山浩（Koji Sugiyama）向媒體表示，經專家鑑定過後認為是班克西真跡的可能性相當高，由於怕真跡一事曝光會被不肖人士竊取、破壞，已先將鋁製防潮門拆下保存。

專家表示，這幅老鼠塗鴉畫作恐怕已存在10幾年，追查之下發現，在班克西所導的紀錄片《畫廊外的天賦》（Exit Through the Gift Shop）中，有閃過一隻跟這幅畫作一樣，僅是方向顛倒的小老鼠，為此推論極可能是真跡。

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