中國吹噓多項新型軍武 外媒嗆爆：在寫科幻小說？

2019-01-20 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕進入2019年，中國軍方接連釋出多項新型軍武與先進設備。然而，許多軍備的實用性卻令人懷疑，外媒更嗆中國「到底是在寫科幻小說還是認真在備戰？」

據《CNN》報導，1月10日美艦航行南海後，中國隨即聲稱已在南海部署可瞄準船艦的東風26飛彈，然而這款飛彈最初在2015年亮相時，主要目的是打擊敵方陸地目標。

美國海軍上校退役的軍事分析家舒斯特（Carl Schuster）對此指出，世界上沒有任何國家成功開發過反艦彈道導彈，目前也沒有證據中國已經開發完成。

另外，中國解放軍英文網站於1月13日發布的一則文章聲稱，防禦設施「地下鋼鐵長城（USGW）」可以保護軍事基地免受超音速導彈襲擊。不過，到目前為止也只有俄羅斯號稱有超音速導彈並準備部署，而且從未在實戰中使用，因此地下鋼鐵長城的實用性被打上問號。

中國官媒《環球時報》，則在1月初宣布「中國版炸彈之母」測試成功，並強調這種炸彈的威力僅次於核彈，可以輕易地徹底消滅地面目標，例如加固建築物或堡壘等等。然而，由於這種炸彈是由轟6K轟炸機所投放，因此要使用「中國版炸彈之母」之前，還必須要擁有空優才行。

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