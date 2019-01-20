能造假才是好官？中國高官內部會議爆升官內幕…

2019-01-20 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰對中國經濟究竟有沒有造成衝擊，中國國家稅務總局日前公布2018年淨稅收收入137,967億元，同比增長9.5%，指中國經濟強勁，但是，卻受到外界的嚴重質疑，而根據最近一則在網路流傳的影片，中國遼寧省高官在內部會議上，以「各行各業哀聲一片」解釋經濟慘況，還爆料，統計官員竟因造假數據而升官。

中國國家統計局1月18日下調了2017年中國GDP最終核實數，比去年初步核算數減少6,367億元，經濟規模總量為82,0754億元，增長幅度比初步核算下降0.1個百分點，實際增長6.8%，但另份中國人民大學國際貨幣研究所理事兼副所長向松祚則稱，他曾看到另份數據，指中國2018年GDP增速為1.67%甚至負值。

最近網上更流傳一條影片，是中國遼寧省的一個內部會議，一名高官在會中以「各行各業哀聲一片」來形容中國經濟，還談到在2018年未能完成2017年訂下的經濟目標，今年所有政協委員「全都是低頭走路，恐怕被別人問到掙錢的事」，且2018年沒有收穫任何財富，投多少，賠多少」。

官員還說，瀋陽統計一年達到1兆人民幣，但大連經濟比瀋陽好的多，才達到7,000億。「所以說我們的政府報告在數據上不能說得太大了、太莽了。」揭開了數據造假的真實現象。

這名官員還以「好笑」來形容官場中的一個現象。他說，「瀋陽市統計局的局長和大連市統計局的局長都獲得了重用，放到最重要的崗位上了，以前我總覺得財政局的局長、發改委的主任都能夠重用。那麼，統計局的局長，在經濟這麼下行的情況下都能夠得到提拔，那麼是不是數據上有問題？是不是有（數據）注水的問題？讓領導高興，讓領導滿意，所以就提拔，領導要求這個數兒達到什麼，就能夠得到什麼……」

《看中國》追蹤，這名官員口中受到上級重用的瀋陽市統計局局長冷雪峰，於2018年11月7日被任命為大連市旅順口區委副書記、代區長等職。而大連市前統計局局長張文哲，現任旅順口區政府副區長，分管領域包括財稅征管與徵收、金融、統計等十餘個事項。

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