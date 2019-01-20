義大利35元房屋引搶購熱潮！數萬購屋族陷入瘋狂

2019-01-20 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕義大利西西里島小鎮珊布卡（Sambuca）為了彌補人口外流、居民減少的狀況，近來出售鎮上數十間民宅，每間只要1歐元（約新台幣35元），消息透過《CNN》傳播後立刻引起搶購熱潮，讓負責宣傳房產的副鎮長卡喬波（Giuseppe Cacioppo）直呼快被搞瘋了。

據《CNN》報導，卡喬波表示，消息發布後的這幾天以來，他天天處於極大的壓力之下，專門為售屋開的電子郵件信箱湧進3萬8000封email，人們每天都在打他的手機，他應該已經接了數千通電話。

卡喬波說，不斷有人來電意味著他無法睡覺，目前他正努力在售屋、副鎮長公務、私人生活之間找到平衡。卡喬波表示，電話來自世界各地，包括西班牙、俄羅斯、南非、澳洲、美國、阿拉伯聯合大公國等等。

卡喬波透露，有紐約商人打電話過來，說他當天就要飛往西西里島看屋；還有1名來自杜拜的富有女士，想要一口氣買下數十間房產。

卡喬波表示，他很高興鎮裡的房屋引起世界各國購屋族的興趣，不過語言障礙讓溝通變得困難。卡喬波說，他的英文雖然不是很好但還OK，然而其他語言真的就無法聽懂了。

這股購屋熱潮逐漸陷入瘋狂，1名已經買下房屋的德國女子在接受《CNN》採訪後，隨即有其他買家和德國媒體透過網路追查她的身分，甚至連《CNN》撰寫義大利35元房產新聞的記者也無法倖免，有網友紛紛向他詢問如何拿到卡喬波的電話號碼。

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