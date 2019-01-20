中國「限娘令」出爐！ 男星的耳環全被消失了...

2019-01-20 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕繼過去限童令、禁嘻哈等措施後，最近傳出中國政府已對中國男星下達「限娘令」升級版，除了日前宣布不讓男星染髮、紋身，如今甚至「升級」連耳環都不能戴，不少男星在電視上的畫面中，耳環都被製作單位上了馬賽克或修掉。

綜合中媒報導，中國廣電總局日前下達「限娘令」，不少中國男明星受到衝擊，最近「限娘令」升級，不少男星連耳環都不能戴，包括演員井柏然等人都受影響，有些被打上馬賽克，也有人當場被修圖變成沒戴耳環。

目前「男電視明星不允許戴耳環」的標籤，在中國微博上有8萬8000次的轉發，不少人對中國當局的做法感到不解，有人戲稱，「佩戴耳環的男人是娘娘腔，成吉思汗是個娘娘腔的人，我們應該禁止他在我們的歷史書中出現。」另有不少人認為做法涉及性別歧視。

《BBC》評論員艾倫（Kerry Allen）指出，中國所有電視廣播公司都是國家經營並受到嚴格的監管和審查，國內節目必須至少提前兩個月向當地監管部門提交相關文件供官方批准。她提到，直播越來越普及，使中國政府感到不安，因此中國政府希望對所有廣播進行絶對控制。

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