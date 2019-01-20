遇刺波蘭市長葬禮 數千民眾感性告別

2019-01-20 03:28

〔中央社〕數千名波蘭民眾今天齊聚在波蘭港市格但斯克（Gdansk），感性告別遇刺送醫不治的自由派市長亞當維茲。亞當維茲在公共場合遇刺，引發對波蘭政壇有關仇恨言論的質疑聲浪。

擔任格但斯克市長達20年的53歲亞當維茲（Pawel Adamowicz），上週末出席一場波蘭大型年度慈善募款活動時，遭一名有犯罪前科男子衝上台行刺，送醫急救後宣告不治。

格但斯克居民楊科斯基（Rafal Jankowski）說：「這就好像是我們痛失一位家人般。」

包括波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）等約3500人，出席在聖母大教堂（St Mary's Basilica）舉行的告別式。

諾貝爾和平獎得主、另一位前總統華勒沙（Lech Walesa）也出席告別式。杜達先前宣布，舉行葬禮當天為舉國哀悼日。

格但斯克多個地區設置巨大螢幕，供民眾觀看告別式過程，市內無數商店、咖啡廳和餐廳都擺設亞當維茲的遺像。

一名年輕人表示：「我今年24歲，在我此生當中，他一直在執政。每年我們都見到城市不斷改變：新投資、新道路、購物中心和文化設施，全都得感謝他。前來這裡是我的義務。」

刺殺亞當維茲的27歲凶嫌，據稱有心理疾病史，先前曾因武裝搶劫被判處超過5年徒刑。

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