注意！日本「蘋果病」患者暴增 孕婦感染恐流產

2019-01-19 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕俗稱蘋果病的傳染性紅斑，目前在日本東京地區大肆流行，日本國立傳染病研究所指出，患者人數比前年同期成長了約9倍，其中孕婦若遭到感染，很可能會影響到胎兒，導致胎兒死亡。

綜合日媒報導，日本國立傳染病研究所指出，自去年10月以來，蘋果病患者急速增加，跟前年同期相比成長約9倍。其中去年12月24日至30日的病例數報告顯示，全日本患有蘋果病2168人的中，東京地區就有382例，為最盛行地區，其次是宮城縣269例，第三是神奈川縣219例。

報導指出，蘋果病出疹前為最具傳染可能性的時間，因此在患者尚未察覺、僅出現輕微發燒等類似感冒症狀時，就很可能藉由飛沫或接觸傳染給他人。

傳染病研究所提醒，孕婦若感染蘋果病，病毒就很有可能會通過胎盤感染胎兒，屆時將導致孕婦嚴重貧血，心力衰竭，同時也可能造成流產或胎死腹中。

據了解，目前仍沒有針對預防蘋果病的疫苗可施打，民眾平時可藉由勤洗手和戴口罩預防，同時也盡量遠離有感冒症狀的人、避免到人多的地方。

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