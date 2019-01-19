「TPP委員會」共同聲明 擴大新會員加盟

2019-01-19 22:54

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕去年底生效的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），19日在東京召開首次部長級會議「TPP委員會」，對於擴大新會員加盟達成共識。對於台灣積極爭取加盟一事，擔任會議主席的日本經濟財政相茂木敏充在記者會上在答覆台媒記者詢問時表示，CPTPP對於能接受自由且公正的新型21世紀規範的國家或地區，門戶敞開。

茂木在會後記者會上宣讀的「TPP委員會」共同聲明中，明文記載「隨著對保護主義趨勢的擔憂不斷提高，將透過新會員的加盟擴大TPP」。日本首相安倍晉三以東道主身分在會談前的致詞中也表示，將對所有贊同TPP理念的國家敞開大門。

由11個成員國部長級人員組成的「TPP委員會」，是此協定的最高決策組織，首次的會議除了討論倍受矚目的新會員入會程序之外，還有議長國的輪替順序、加盟國糾紛處理程序及TPP運作規則等議題。

關於新會員入會程序，TPP委員會決定設置工作小組，由成員國政府代表組成。工作小組將與申請加入的國家、地區進行談判，原則上新會員必須經過所有成員國一致同意才能加盟。

台灣積極爭取加入CPTPP第二輪談判，蔡英文總統日前接見日本眾議員河井克行時也希望日方能持續協助，我國外交單位也密切關注這次會議將出爐的新會員入會程序。至於今天會上是否談及新一波想加入協定的會員國，茂木表示，會上有有針對如何提供各種資訊給有意加盟的國家或地區一事，進行深入的意見交換。對於台灣爭取加盟一事，茂木表示，CPTPP對於能接受自由且公正的新型21世紀規範的國家或地區，門戶都是敞開的。這項方針不論是對任何國家或地區都不會改變。這也是11個成員國的共識。

目前除了我國力爭之外，包括泰國、印尼、哥倫比亞和即將脫歐的英國均有意加盟，其中泰國被看好將成為第一個新會員，泰國將在下議院選舉後提出申請，雖然原定2月舉行的選舉可能延期，但預計將在今年上半年進行加盟談判。

CPTPP的11個成員國包括日本、墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、智利、秘魯、汶萊和馬來西亞，目前尚有4國未完成國內批准手續，但由於超過半數批准所以於去年12月底生效。

CPTPP是一個新的自由貿易圈，11國的國內生產毛額（GDP）達10兆美元（約合台幣311兆元）佔全球的13％，人口超過5億人，貿易總額佔全球15％，未來成員國間的工業製品和農產品等關稅將撤除或降低。

面對美國貿易保護主義抬頭，中國非法補貼國營企業進行不公平貿易及美中貿易摩擦帶給全球經濟的變數，日本以主導的CPTPP的推動，擴大參加國以提高自由貿易體的重要性，並對美中發揮牽制的作用。

安倍自任「自由貿易的旗手」表示將全力以赴，他還強調，不滿和不安會招致保護主義抬頭，造成國與國之間激烈對立，我們絕對不能讓時針逆轉，安倍重申自由貿易圈的重要性，他還表示，「對所有贊同我們的理念、準備好接受TPP高標準的全部國家地區敞開大門」，期待有更多追求自由、公平貿易的國家加入。

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