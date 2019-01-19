中國「四處呼籲」 這次要西班牙別干涉司法

2019-01-19 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大籍毒犯謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）14日遭中國法院判處死刑，引起國際關注，其中也讓西班牙外交、歐盟與合作部表示不安。中國駐西班牙大使館18日在官網發布聲明，呼籲西班牙停止發表干涉中國司法的言論。

中國駐西班牙大使館在聲明中提到，針對西班牙外交、歐盟與合作部在17日向謝倫伯格被判死刑、加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）被拘留一事表達擔憂，這讓他們不滿且難以理解。

聲明強調，中方嚴格依循國家相關法律法規，沒有任何違法之處，謝倫伯格因走私222公斤毒品被判死刑，「而毒品犯罪是舉世公認的嚴重罪行，社會危害極大，包括西班牙在內的世界各國均予以嚴厲打擊。」另外，他們更視康明凱和史佩弗的拘留為「合情合理」。

聲明最後，他們向西班牙呼籲，要求「尊重法治精神和中國司法主權，停止發表干涉中國司法的不負責任言論。」

據本報先前報導，中國駐加拿大大使盧沙野17日警告加國，切勿禁止華為參與5G網路建設，也告誡加國外長方慧蘭，別在下週舉辦的世界經濟論壇上尋求國際聲援，向中方施壓，「否則將會面臨『後果』。」

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