台灣試管技術享譽國際！菲國夫婦開心談做人成功經驗

2019-01-19 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣試管嬰兒技術享譽國際！今（19）日台中茂盛醫院在菲律賓馬卡蒂市（Makati），舉辦試管嬰兒大團圓活動，多對夫婦現場分享「成功做人」的經驗，喜悅之情溢於言表。

中央社報導，台灣試管嬰兒技術進步，在1986年到2016年，30年間就有700對夫婦前來求診「做人」，其中甚至還包括了一名市議員，當初的試管寶寶現在已20歲。今日茂盛醫院在菲律賓馬卡蒂市的香格里拉大酒店舉行試管嬰兒團圓活動，有將近80對夫婦參加，場面十分熱鬧。

菲律賓男子博德表示，結婚11年來一直無法生育，檢查後發現自己患有少畸精子症，妻子則有多囊性卵巢和免疫問題，在菲國醫生安排下，2016年來到茂盛醫院，經過一連串的程序，終於在去年成功受孕，在11月23日喜得一子，「知道自己快要成為爸爸的那一刻，我簡直不敢相信，好想打自己一巴掌，檢查是不是在作夢。那種感覺是極度的喜悅！」

今日茂盛醫院生殖醫學中心主任林秉瑤醫師，除了在現場追蹤試管寶寶的成長狀況之外，也為數十名慕名而來，有不孕問題的夫妻提供諮詢服務。

台灣治療不孕症技術與設備先進，且治療費用僅為歐美等先進國家的一半；由於菲律賓地理位置與台灣相近，搭飛機僅需2小時，口耳相傳下，目前平均每個月有高達30對菲律賓夫妻到茂盛醫院接受治療。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/