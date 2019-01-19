中共要藏人 改拜習毛兩人肖像

2019-01-19 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國在西藏推行脫貧政策，宣稱幫助貧困的西藏人住進政府出錢蓋的新房，而西藏人為了感謝「毛澤東解放藏區」並感恩「習主席幫助他們脫貧」，自願在家裡掛上兩人的肖像照膜拜；對此有中藏問題分析員批評「一派胡言」。

《美國之聲》報導，中共在西藏施行的脫貧政策，使原本生活在傳統游牧生活的牧民放棄原本的生活，改住進由政府補貼興建的新居裡；不過有匿名的消息人士對國際人權組織「國際聲援西藏運動」指出，「雖然中國當局興建的房屋看起來整潔，但建材非常廉價」，他認為這種房子在西藏惡劣天氣的肆虐下，頂多只能撐5年。

他還指出，「這些藏人牧民住進新居後，還發現房屋的小型佛龕供奉的不是佛像，而是中共領導人」；報導指出，過去中國就長年在西藏施行升國旗、掛領袖肖像照等政策，而且中國當局在2012年就曾「贈送」西藏地區各村落、寺廟約100多萬的國旗與肖像照，《北京青年報》微信公眾號在2015年發出一篇文章，宣稱西藏人掛中共領導人肖像照相當常見，「因為毛澤東解放了農奴，讓原本的農奴翻身，所以他在藏民的心中地位相當崇高。」

不過對此言論，西藏和中國問題的分析員貢嘎扎西痛斥「一派胡言」，他指出，藏民族是篤信佛教的民族，他們把達賴喇嘛視為觀音菩薩的化身，在家裡或寺廟掛賴喇嘛的畫像才是宗教傳統；而僧人、前中國政治犯果洛晉美指出，四川色達地區有扶貧戶被當局警告不得供奉達賴喇嘛像，還要求必須拆除家中的佛龕；也有民眾被迫在家中擺放習近平的肖像照，他們擔心如果不照做，就會被取消扶貧補貼。

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