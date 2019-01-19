海中滿滿高爾夫球 少女為救環境花2年打撈5萬顆

2019-01-19 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州著名景點圓石海灘（Pebble Beach）被潛水客韋伯（Alex Weber）發現，海床被成千上萬的高爾夫球覆蓋，連沙子都看不到。韋伯對此現象感到相當痛心，於是在爸爸協助下，逐漸將海裡的高爾夫球撈起。不到2年的時間，韋伯和爸爸就撈起5萬顆以上的高爾夫球。

綜合外媒報導，18歲的韋伯在2年前到圓石海灘潛水時，看見海床上充滿著高爾夫球，就連沙子的蹤影也看不到。過後韋伯才知道，這些球是來自附近的5座高爾夫球場。對此感到心痛的韋伯，只要每次到圓石海灘潛水，都會努力和爸爸將海中的高爾夫球撈出。

韋伯會和爸爸搭乘橡皮艇出海，直到高爾夫球裝滿船身後才返航，而且會不斷重複此過程。不過打撈高爾夫球的作業並不輕鬆，不只要面對惡劣天氣、海水低溫，還有可能被鯊魚攻擊。在韋伯與爸爸的努力下，不到2年，父女倆就撈起超過5萬顆的高爾夫球。韋伯表示，這些球聞起來真的很糟糕。

專家指出，高爾夫球含有具毒性的鋅化合物，外表遭破壞後，會分解成塑膠微粒，最終被海洋生物吃下，流入食物鏈內。

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