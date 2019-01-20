越南男甲醇中毒超標1119倍 醫師灌15瓶啤酒救人

2019-01-20 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕越南廣治省（Quang Tri）的48歲男子阮文日因中毒昏迷送醫，性命垂危，體內甲醇含量超標1119倍。醫師想到，肝臟會優先分解乙醇，於是在病人胃內灌入啤酒，爭取時間替病人進行血液透析術。被灌入15瓶啤酒後，阮文日成功甦醒，現已在家休養。

綜合外媒報導，阮文日甲醇中毒昏迷，檢測後發現體內甲醇濃度竟超標1119倍。醫師指出，酒精分為甲醇、乙醇2種，肝臟會優先分解乙醇。為挽救阮文日，醫師先將3瓶共1公升啤酒灌入阮文日胃中，減緩甲醇被人體吸收的時間，再利用血液透析術，也就是俗稱是洗腎，來排出病人體內的甲醛。

因人體會持續釋放酒精到血液內，醫師必須每小時替阮文日灌入1瓶啤酒，避免體內的甲醇濃度攀升。最後醫師共灌入5公升的啤酒，相當於15瓶啤酒，順利讓阮文日甦醒。

阮文日甦醒後3周出院，目前正在家休養。德國醫師喬根比斯（Hans-JörgBusch）提到，用啤酒治療病人是相當不尋常的，不過很好理解，最重要的是這種療法必須在中毒後立即執行。

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