墨國輸油管被偷接 民眾偷汽油爆炸至少21死71傷

2019-01-19 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥煉油廠驚傳爆炸案件，事發於首都墨西哥城以北約129公里，墨西哥國營石油公司（Pemex）的圖拉煉油廠（Tula Refinery）附近，因油管遭竊賊裝設非法閥門，導致油料外洩，有不少民眾趁機到場盛裝外洩汽油。不料外洩油料爆炸，引發大火，民眾因此來不及逃生，死傷眾多。截至目前至少有21人死亡，71人受傷。

綜合外媒報導，當地時間昨（20）日下午，民眾到私裝閥門的輸油管線外，用水桶或垃圾桶等容器盛裝汽油，豈料2小時後，發生爆炸，造成至少21死亡，71人受傷的悲劇，受傷人數仍持續上升中。據報導，這次的爆炸案被視為墨西哥史上最嚴重的爆炸案之一。

伊達戈州（Hidalgo state）州長法亞德（Omar Fayad）回應，當時有許多民眾到輸油管線外搶裝汽油，隨後遭火海吞噬，未來會提供當地居民任何協助。此外，法亞德呼籲民眾，切勿再去偷裝汽油，避免自己和家人的生命遭受威脅。

外媒指出，墨西哥輸油管與天然氣爆炸事件層出不窮，起因幾乎都是因為非法裝設閥門，當局也將這次的爆炸歸咎於裝設閥門的竊賊。有網友在社群網站上憤怒留言，認為偷油竊賊該對這次爆炸案感到自責。

墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel Lopez Obrador）指出，Pemex高層與軍方已經進行匯報，希望政府單位能全力幫助傷者及家屬。Pemex表示，周邊居民都已撤離，墨西哥城的汽油調度並不會受到影響。

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