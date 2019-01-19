終結4個月政治僵局！瑞典總理洛夫文被倒閣後重新回任

2019-01-19 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕實施內閣制的瑞典由於去年大選兩方陣營席次皆未過半，政治僵局持續了大約4個月，昨日由最大黨社民黨提名的總理洛夫文（Stefan Löfven）終於成功闖關國會，將在下週一上任、開始組建政府。

綜合外電報導，瑞典總理洛夫文去年9月25日因不信任案通過而丟了總理大位，之後洛夫文所屬的社民黨黨魁克里斯提雄（Ulf Kristersson）也提出了新任總理人選，但遭國會否決，最後克里斯提雄只好再度提出洛夫文擔任總理，昨日交由國會投票表決。

在投票表決當中，洛夫文只要沒有得到過半的反對票，就能順利就任總統，最後在全部349個席次中，洛夫文得到了153票反對、115票同意，與77票棄權，因為反對票未超過半數，洛夫文得以在下週一順利就任總理。

在投票表決之前，由偏左派的社民黨、綠黨組成的執政聯盟，為了讓洛夫文成功就任總理、組建新政府，特別尋求了原本屬於右派陣營的中央黨及自由黨支持。

瑞典去年9月9日舉行國會大選，由於拿下最多席次的社民黨其及聯盟政黨的席次總合未過半，僅比敵對的右派陣營多了1席，當初選舉剛落幕時，外界就預估瑞典的政治僵局應會持續一段時間，果然，社民黨提名的總理洛夫文在上任沒幾天後，9月25日便被不信任案倒閣。

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