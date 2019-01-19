悲劇！「初音」狂粉家中電線走火 博物館級收藏燒光光...

2019-01-19 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕人沒事就是萬幸；法國有位初音未來的狂熱粉絲，日前在網上表示家中意外發生火災，雖然自己與寵物及時逃出，但是屋內收藏多年的大量初音周邊產品幾乎付之一炬；悲慘經歷讓各國網友紛紛在他報平安的推文下方留言鼓勵他。

這位法國網友「jujukazumi」在IG發文表示，這起火災發生在今年1月9日，當時他與寵物犬在家，不料家裡發生電線走火，雖然他一度試圖將火勢撲滅，但無奈火勢蔓延太快，最後這位網友只能帶著寵物犬與手機逃生，忍痛放棄這些塞滿房間、收藏多年的初音週邊產品；最後在路人與鄰居的幫助下，他成功逃出火災現場，而消防員也立刻趕到，順利撲滅火警。

雖然「jujukazumi」沒有受傷，送醫檢查也無大礙；他自認幸運的逃過一劫，也有保險公司的理賠金來彌補他的火災損失，但面對過去滿山滿谷的收藏品如今幾乎全毀，收藏的模型公仔更是「無一生還」，讓他感到相當沮喪；「jujukazumi」認為不能過度用理賠金來填補「初音周邊」的損失，因此他在網路上發起募款，希望好心的網友能透過小額募款來幫他重建「收藏品」，但他也強調「並沒有要求網友一定要捐款，不過如果願意幫忙的話，我會非常感謝你；就算是一個鼓勵的訊息我也會非常高興。」

根據「jujukazumi」過去的相片與分享貼文，可以看出他的家裡真的收藏非常可觀的初音周邊產品，堪稱「初音博物館」；各國網友也紛紛留言安慰鼓勵「jujukazumi」，「jujukazumi」也呼籲大家要小心，不要因電線走火導致憾事發生。

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