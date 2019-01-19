台女點餐遭模仿亞洲口音 美麥當勞被控種族歧視

2019-01-19 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕來自台灣的蔡姓女子（Huijung Tsai）日前到美國密西根州法明頓山（Farmington Hills）的麥當勞得來速點餐時，對獎機內竟傳出模仿其亞洲口音的聲音。蔡女將過程錄下，和餐廳經理理論，只得到「未成年員工在嬉鬧」的藉口，未向她致歉。如今麥當勞緊急開除該員工滅火，不過仍未給蔡女任何道歉。

據《Clickondetroit》報導，蔡女10日到麥當勞得來速點餐，但對講機卻傳出模仿亞洲口音的聲音。蔡女表示，原以為是對講機故障，過了一會兒才想到是對方在譏諷自己，以前用對講機的點餐速度都很快，這次等待時間長達30多秒。

蔡女不堪受辱，將整段過程拍下，並下車進入餐廳理論。值班經理見狀僅說是未成年員工胡鬧，為保護該員，不能讓本人出面道歉。直到12日，麥當勞才知會蔡女，主管已將闖禍員工開除。不過蔡女仍相當不滿，指出店經理態度十分消極及不誠懇，而且整起事件中，都沒有任何主管向她道歉。

蔡女在個人臉書上指控，怒批「今日若是黑人遭到歧視，肯定直接鬧上新聞，難道因為自己是亞洲人，就可以隨意敷衍嗎，就連總公司也不給個道歉，簡直是2次歧視」。蔡女也向當地媒體提到，不排除對麥當勞進行法律行動。

事件爆發後，這家麥當勞發表聲明，澄清「我們的餐廳不容許任何形式的歧視，這名做出不可接受行為的員工，將不再受雇於我們公司」。

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