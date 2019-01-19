「10年挑戰」大流行 專家：小心被拿去研究臉部識別系統

2019-01-19 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕近期社群平台上掀起一陣「10年挑戰（10-year challenge）」的風潮，吸引了大批網友紛紛跟風分享自己前後10年的成長照，不少明星名人也紛紛共襄盛舉；不過對此流行風潮，有外國的科技業評論人質疑這個活動是被「刻意帶起」，擔心網友所分享的照片遭利用，成為有關機構研究「臉部識別演算法」人工智慧的依靠數據。

綜合外媒報導，國外科技業評論者凱莉·歐尼爾（Kate O’Neill）在推特發出一則上半諷刺的「10年挑戰」推文，表示 「10年前的我；可能會跟風在Facebook或Instagram發文；現在的我：思考如何透過這股風潮，來研究如何訓練『臉部識別演算法』辨別長相演變與長相年齡」

歐尼爾指出，雖然有人批評她是危言聳聽，但她的本意並不是想說「10年挑戰」在本質上是危險的，只是想提醒大眾身處在資訊發達的現在，每個人都必須了解在網路上分享的個人數據，它所深入的程度是帶有風險的；就算有人批評「Facebook早就有所有用戶的照片，包括所有的個人大頭照」，但即便如此，「10年挑戰」的相關對比圖仍是相當重要。

歐尼爾表示，如果想要訓練一個人工智慧能夠透過「臉部識別演算法」，來預測人隨著年齡增長的「未來模擬相貌」，研究方必須截取大量的且廣泛的各式人物前後長相照，而且必須相隔數年，像是「10年」就相當合適；而且就算該機構擁有大量相片，但它並不確定每張照片的實際年代與日期，而且每個人的頭照可能也不是真人照，所以就必須有一個活動，並足以推動用戶自己幫忙「分類」與標籤，質疑是有機構想研究「臉部識別演算法」，刻意在背後對「10年挑戰」推波助瀾。

雖然「臉部識別演算法」在世界各地都有官方監控與侵犯隱私的疑慮，不過歐尼爾也不是全盤否定，她舉例印度官方利用該技術，找回3000多個失蹤孩子的正面範例；面對質疑，Facebook官方否認這個活動別有用心，並強調「這是用戶自己發起的活動，Facebook並沒有推動這股浪潮，也沒有從中收集數據。」

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