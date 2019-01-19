中國「老賴地圖」app 方圓500公尺一掃就知誰欠債

2019-01-19 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省高級人民法院日前研發「老賴地圖」應用程式測試版，14日正式上線，使用者只要在河北境內，拿出手機輕輕一點，即可得知身邊有多少人有欠債問題。

綜合中媒報導，老賴一詞專指被中國法院認證，欠錢遲遲不還的「失信被執行人」，包括自然人、法人及其他組織。使用者透過這款程式定位，可以得知方圓500公尺內的老賴相關資訊，如本名、違反什麼規定等，還能分享給自己的朋友圈；另外，該程式更設計「舉報」功能，當使用者得知老賴的財產線索，就能在線舉報給平台管理員，並及時通知法院執行部門進行處理，促使老賴履行法律責任。

報導指出，中國法律規定，這些有履行能力卻拒絕履行的「失信被執行人」，除了不能買不動產，坐飛機或火車時也不能坐二等以上艙位，更不能住星級旅館或出國旅遊度假。

消息一出，中國網友意見兩極，有人表示支持，認為「科技改變生活」、「強姦犯也應該加進去」、「我覺得應該全國實行」；不過也有人質疑「確定不會激化社會矛盾嗎」、「我好奇這要怎麼定位和蒐集信息」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/