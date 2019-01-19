強國犯罪集團脅迫52男勞動 囚禁6年獲救有人連名字也忘了

2019-01-19 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江哈爾濱鐵路運輸法院4日公布1起強迫勞動罪的判決，案中13名犯人因長年毆打、拘禁智障、聾啞、文盲等52名弱勢男子，強迫他們進行體力勞動，分別被判處有期徒刑1年至6年不等。對此，許多中國網友感到憤怒，痛批有些受害者被囚禁到都「忘記自己名字了」，法院最重居然只判6年，引發爭論。

據《澎湃新聞》19日報導，去年4月哈爾濱鐵路公安局在當地一座化肥廠捕獲13名嫌犯涉嫌拘禁、毆打，強迫52名男子勞動，其中52名被害者不少人為聾啞、文盲和具有智能障礙的人士，每天除了得在建築工地、工廠工作12小時外，晚上還得10幾個人被關起來睡在同一個房間，吃的食物更是像「餵豬的」，1人1個月只能吃到1塊肉，尊嚴和自由盡失。據了解，有受害者最長被拘禁了整整6年。

報導指出，失蹤4年的周剛回到瀋陽的老家時，他11歲的女兒已經認不得他，而周剛更表示，「我現在哪裡也不敢去」，就怕再次被拐騙遭到囚禁。另一位離家7年的孫海達返家後，也已經想不起來他的名字，只能跟家人說他在工廠的工號是「25」。

哈爾濱鐵路運輸法院一審認為，13名被告以「包吃包住」、「每天140塊人民幣（約新台幣637元）」等欺騙手段，在勞務市場、火車站等地招募工人，並使用暴力、威脅和限制人身自由的方法強迫他人勞動，以構成強迫勞動罪，分別判處1至6年有期徒刑。

該事件曝光後引來大批中國網友撻伐，許多網友認為「中國犯罪成本太低」，紛紛留言「關人家6年也才被判6年？」、「6年還不用被打，還有吃有喝，嘻嘻」、「這是2019年不是1919年啊」、「不敢相信這是我國的法律」、「用不了幾年就能提前出來繼續危害社會了」。

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