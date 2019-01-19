超幸運！班克斯跑去他車庫塗鴉 賣掉賺了近400萬元

2019-01-19 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）因為常透過藝術表現社會批判，作品在藝術市場上有極高的價值，但由於他神出鬼沒，真實身分至今仍不詳。英國一名男子的車庫在上個月被班克斯拿來塗鴉，現在作品被男子以10萬英鎊（約397萬新台幣）賣出。

綜合外媒報導，英國55歲男子魯易斯（Ian Lewis）在去年耶誕節前夕發現，他家的車庫成為別人塗鴉作畫目標，而且創作者還是班克斯。這幅塗鴉橫跨了車庫的兩面牆，一面牆上有著一位將雙手打開、抬頭看著天空迎接「雪花」的小男孩，不過另一面牆上則有著一個正在焚燒垃圾的容器，橘紅色火焰不斷從容器中跑出，原來小男孩迎接的雪花，根本是燃燒的灰燼。

班克斯去年12月19日於IG上分享這個塗鴉，影片推出後已吸引200多萬人次點閱，更讓魯易斯車庫成為觀光勝地，至今預估已有2萬人前往朝聖。最近魯易斯將這幅作品以10萬英鎊賣出給一位已擁有多樣班克斯作品的收藏家，這位收藏家未來也計畫將這些班克斯作品拿來公開展出，促進當地的觀光。

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