信心比天高 任正非不怕封殺：歐美最終得買華為產品

2019-01-19 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技大廠華為近來遭歐美多個國家封殺，加上財務長孟晚舟在加拿大遭逮捕，看似危機重重，創辦人兼執行長任正非仍相當有信心，稱歐美遲早得買華為的產品，「不買他傻，不買他虧」，華為也一定會不計前嫌地賣給他們。

任正非前日接受中國媒體訪問，談到華為遭美、英、日等國政府封殺的現象，任正非說，只要東西做得好，不會沒人買，稱自己從不擔心這件事。任說，「不買他傻，不買他虧，這就是比賽，是技術、和平競爭，除了買還有什麼辦法？」

任正非認為，歐美國家有很多東西是他們非買不可，自己也一定會賣給他們，不會計較曾經被這些國家針對，「我們是市場經濟，以客戶為中心，他們要買我還是會賣的。」

任正非為前解放軍工程師，遭指與中共政府關係密切，以美國為首的歐美國家，包括英國、澳洲、日本等逐一宣布禁止華為參與5G網路建設或添購華為設備，美國議員更跨黨派提案，擬禁止如華為、中興等違反美國制裁規範的中國通訊公司進口美國晶片、零件。

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