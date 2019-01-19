中國財政部前副部長涉貪逾3億 被爆情婦多達148人

2019-01-19 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國財政部前副部長張少春涉嫌非法收受賄款逾6698萬元人民幣（新台幣約3.05億元），更被爆料大搞「錢色交易」，情婦多達148人，中國北京市高級人民法院官方微博昨日披露張少春案詳情。

綜合媒體報導，據了解，北京市第二中級人民法院於去年12月14日一審，公開開庭審理張少春受賄案。檢方指出，張少春涉嫌利用擔任財政部黨組副書記、副部長等職務之便，於1995年至2018年間非法收受賄款逾6698萬元人民幣，張少春當庭認罪，至今該案仍未宣布最終處罰結果。

報導指出，網友卻多認為張少春貪腐金額遠超過被揭露的數額。據網上爆料，張少春被搜出的資產總值近1000億人民幣（新台幣約4470億元），且私生活荒淫無度，光是情婦即多達148人。雖然上述資料未獲得官方公開認證，但在中紀委就張少春案的通報中，證實張涉及收受巨額財務和錢色交易。

報導提及，中國國家主席習近平自上任後，即厲行「反貪打虎」的清廉運動，張少春是中共19大後通報的第14名老虎。中紀委官網去年5月7日通報張少春落馬的消息，隨後張被同時開除黨籍和公職，官方聲稱他違反政治紀律，且生活墮落、搞錢色交易；中國最高人民檢察院10月時對他進行逮捕。

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