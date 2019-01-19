「佩佩豬」再掀風潮！微博瘋傳影片《啥是佩奇》暖哭網友

2019-01-19 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國微博近日流傳一支名為《啥是佩奇》的影片，內容描述一位農村爺爺為了孫子最喜歡的佩奇（粉紅豬小妹，Peppa Pig）做出許多感人的舉動，影片最後手工做了一個佩奇形狀的禮物要送給孫子，雖該支影片是中國賀歲片的宣傳，但在網路上引起一陣討論，不少網友表示看完淚流滿面、好想回家。

綜合媒體報導，在《啥事佩奇》的影片中，農村爺爺說：「我是李玉寶，我有個問題，什麼是佩奇？」農村爺爺為了瞭解心愛的孫子最喜歡的佩奇是什麼，開始到處問人。

村內的老人紛紛提出想法，有人表示很像是洗潔劑商品的名字，不少人給出相當好笑的猜測，最後農村爺爺從一名婦女口中得知原來佩奇是一部動畫片中的主角小豬。

農村爺爺便做了一隻鐵鑄的佩奇工藝品送給孫子，事後雖得知該影片僅是為賀歲片所做的宣傳，但引起網友一陣熱議，按讚、轉發的次數也相當高。

網友紛紛表示「已經看了第3次了，專門再來點讚」、「人老了就是哭點低」、「看得我熱淚盈眶﻿」，但也有網友持相反意見，批評該部影片是以社會精英的角度拍出對現代農村的無知和歧視。﻿

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