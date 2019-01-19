「TPP委員會」東京首次開會 安倍：TPP向所有國家敞開大門

2019-01-19 15:08

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）19日在東京召開首次部長級會議「TPP委員會」，倍受矚目的新會員入會程序可望在今天敲定，會後也預定發表共同聲明，日本首相安倍晉三以東道主身分到場致詞，他表示，將對所有贊同TPP理念的國家敞開大門。

CPTPP11個成員國包括日本、墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、智利、秘魯、汶萊和馬來西亞，目前尚有4國未完成國內批准手續，但由於超過半數批准所以於去年12月底生效。

由11個成員國部長級人員組成的「TPP委員會」，是此協定的最高決策組織，首次的會議由日本經濟財政相茂木敏充擔任議長，除了討論新會員入會程序之外，還有議長國的輪替順序、加盟國糾紛處理程序等議題。

CPTPP是一個新的自由貿易圈，11國的國內生產毛額（GDP）佔全球的13％，人口超過5億人，貿易總額佔全球15％，未來成員國間的工業製品和農產品等關稅將撤除或降低。

面對美國貿易保護主義抬頭，中國非法補貼國營企業進行不公平貿易及美中貿易摩擦帶給全球經濟的變數，日本以主導的CPTPP的推動，以擴大參加國以提高自由貿易體的重要性，並發揮對美中牽制的作用。

安倍自任「自由貿易的旗手」表示將全力以赴，他還強調，不滿和不安會招致保護主義抬頭，造成國與國之間激烈對立，絕對不能讓時針逆轉，他重申自由貿易圈的重要性，他還表示，「對所有贊同我們的理念、準備好接受TPP高標準的全部國家地區敞開大門」，期待有更多追求自由、公平貿易的國家加入。

日媒報導，目前包括泰國、印尼、哥倫比亞及英國均有意加入，其中泰國很可能在今年內敲定，台灣積極爭取加入CPTPP第二輪談判，蔡英文總統日前接見日本眾議員河井克行時也希望日方能持續協助，我國外交單位也密切關注這次會議將出爐的新會員入會程序。

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