訂單沒了...星國拍板採購美F-35 中官媒：不考慮殲-20了？

2019-01-19 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡國防部昨日宣布，將採購美國F-35戰鬥機代替已逐漸過時的F-16。由於星國先前列出採購名單時，提到了包含中國戰機殲-20等選擇，這也讓中國官媒想問「不考慮殲-20了？」

《法廣》報導，新加坡為亞洲經濟發達國家，其投注在國防上的經費相當可觀，空軍實力在東南亞名列前茅。為維持空軍戰力，星國防部先前已預告要向外國採購戰機替換F-16，清單包含美軍火商洛克希德馬丁製造的F-35、歐洲戰機公司生產的颱風戰機，以及中國製的殲-20。

經過5年評估後，星國認為F-35是替換F-16的最佳選擇，未來將在第一階段採購數架，全面檢視後再決定是否組建一支完整的F-35機隊。自1998年服役的F-16則預計在2030年退役。

殲-20目前僅在中國服役，數量約20多架，還未有外銷紀錄。星國的最終選擇讓中官媒《環球網》不禁想問「不考慮買殲-20了？」底下中國網友則留言說，「殲20是非賣品，你想多了！」、「就問新加坡敢不買美國的飛機嗎？」、「新加坡原來就沒有買20的想法。」

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