前NFL球星發現女兒被偷窺 「一番懇談」後癡漢變這樣...

癡漢卡西迪（Geoffrey Cassidy，如圖）偷窺NFL前球星的女兒，經過「一番懇談」後右眼出現瘀青。（圖擷自Palm Beach County Sheriffs Office）

2019-01-19 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家美式足球聯盟（NFL）前球星托尼‧貝克漢（Tony Beckham），在佛羅里達州棕櫚灘的住宅外發現一名男子鬼鬼祟祟，靠近一看赫然發現對方正在偷窺自己的女兒，因此決定和癡漢「一番懇談」，最後這名色狼的下場讓外國網友笑翻！

據《ABC》報導，現年40歲的托尼‧貝克漢曾在NFL底特律雄獅和田納西巨神擔任防守後衛，他在14日早上6時40分許正準備出門上班時，看到嫌犯卡西迪（Geoffrey Cassidy）站在女兒臥室的窗外，一邊往裡頭窺探一邊脫褲子打手槍。

托尼‧貝克漢看到後不敢置信，但他仍然和卡西迪「好好談談」，並把他帶到警察局。棕櫚灘警方表示，在兩人「懇談」期間，卡西迪右眼出現瘀青並且臉部骨折。

托尼‧貝克漢說，對於卡西迪發生這樣的事他感到很抱歉，但他認為卡西迪以後不會再做出類似的行為了。國外網友看到這起事件後，不少人笑稱卡西迪站在「錯誤的窗口」，還有人認為托尼‧貝克漢已經很克制了，畢竟卡西迪只有臉部骨折而已。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/