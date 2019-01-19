傳美國要求以定期審查 敦促中國貿易改革進展

2019-01-19 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰進入90天的休兵停戰期，然而據了解，美國正尋求將定期審查中國貿易改革的進展，作為達成貿易談判的條件，若中國違反協議，美方可能再度祭出關稅制裁。

《路透社》報導，據消息人士透露，「即使中美達成協議，關稅的威脅也不會就此消失。」美國雖然提出「定期評估」的提議，但目前尚不清楚多久進行一次；而中國貿易談判代表則對這個構想不感興趣，據中國的消息來源指出，「這看起來像是一種侮辱，但或許雙方能找出一個保留中國政府顏面的做法。」且這項提議並未阻礙談判。

報導表示，定期審查可能是美國貿易代表為了達成2國貿易協定，而提出的一種解決方案；以加徵關稅的威脅，確保中方的經濟改革計畫持續進行。美國貿易代表辦公室拒絕對相關報導做出評論。

報導引述，另一名消息人士透露，美中可能針對強迫技術轉移、知識產權、中國法律制度改革等個別議題，達成不同的協議，主因是這些議題都需要單獨的驗證過程，並由談判代表敲定。

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