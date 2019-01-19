傳川普將發行政命令 以國安為名嚴格限制中國電信

2019-01-19 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕自美國去年8月通過《國防授權法》禁止政府使用中興、華為產品，隨後澳洲、紐西蘭、法國、德國、日本等國也紛紛傳出抵制華為的消息。據消息人士透露，川普準備發布行政命令，基於國家安全的考量，賦予商務部更大權限，不排除比照去年對付中興通訊（ZTE）的作法，嚴格限制中國電信公司在美營運。

《彭博》報導，行政命令目前尚未呈交給川普。據了解，命令內容不會直接點名華為技術有限公司或中興通訊等公司，也不會直接禁止這些企業在美銷售產品，但是該命令將會賦予商務部更大的權限，審查包括中國在內等對手國家相關企業的產品和採購。

報導表示，曾任職於蘭德公司（Rand Corporation）的中國軍事問題專家毛文杰（James Mulvenon）透露，川普政府可能將在未來幾週發布嚴重影響華為的行政命令，恐讓華為難以營運，一些企業正在為此預先做準備。他指出，「最嚴重的情況是，他們會祭出先前威脅對付中興通訊的措施對付華為，等同判其死刑；最輕的狀況則是禁止華為在美國銷售產品。」

《路透社》報導，去年12月即傳出川普政府有意以「緊急國安」為由，最快於1月發布行政命令，禁止中國電信公司在美國銷售產品。

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