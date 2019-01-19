中國低俗婚鬧頻 新娘大婚之日遭多男子扒衣蹂躪

2019-01-19 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕大婚之日原本應是新娘一生最期待的一天，但在中國，低俗的婚鬧事件卻頻傳！婚鬧過去被視為一種傳統習俗，藉此幫助新婚夫妻消除陌生感，如今卻演變成一場大型性騷擾活動，成為新嫁娘一輩子的夢魘。

綜合媒體報導，中國網友「一地金啊」日前發表一篇文章，揭露多名新娘的慘痛婚鬧經驗。

文中一名女子「白玉」和男友相戀8年，滿心期待終於等到新婚之日，但婚禮開始沒多久，美夢變噩夢，一群陌生男人將白玉鎖在新房內，並將她按壓在床上，有人趁亂用嘴親她，緊接著另一男人走來試圖扒光白玉的婚紗。

報導表示，白玉焦急地呼喚老公，但老公早就被親朋好友拉去陪酒，最後白玉在眾目睽睽下，被脫得一絲不掛，只能無助地任由多名陌生男子蹂躪，而長輩們還在屋外頻頻點頭，「年輕人真會玩，這婚禮辦得好，熱鬧。」讓白玉徹底絕望。

報導提及，也曾傳出公公故意趁著酒醉，當眾強吻新娘；或是老人為了爽一把，在新娘的衣服裡放東西，並伸手去捏胸部和下體。除了新娘外，伴娘也成為婚鬧事件中最無辜的受害者，有人曾遭新郎友人強暴；也有特別請妓女擔任伴娘者，但這些「職業伴娘」卻抱怨婚鬧形同羊入虎口，不僅胸部會被掐得青一塊紫一塊，就連私處也被抓得鮮血直流，讓她們直呼有錢也不想在婚禮上多待一秒鐘。

報導指出，即使並非抱持惡意，但只有當事者覺得好笑才是玩笑，否則都是純粹的惡。文末最後也呼籲，婚鬧並非婚禮的必備節目，只有保護好新娘，才是婚禮最重要的環節。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/