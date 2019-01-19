他連買2個名牌包狂褪色 LV官方：中國空氣太差

2019-01-19 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州一名王姓男子先後在澳門和杭州的專櫃購買路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的2款包包後，發現有褪色、掉漆等問題，他向LV上海總部反映，沒想到LV官方竟回他是中國水土的問題，說是中國的空氣品質差。

綜合媒體報導，王男在2017年1月在杭州以人民幣1萬多元（約新台幣4.5萬元）購買LV包，沒想到不到半年就出現手柄掉色的問題，專櫃幫他更換後，仍然有一樣的問題，另一款在澳門專櫃購買的LV包也同樣出現了掉色現象，並沾染到白色衣服上。王男說，包包都是相同位置掉色，認為LV的品質有問題，本來以為價格貴就有好品質，還不如買外面的路邊攤。

王男向LV上海總部反映，LV建議他「不要穿白襯衫，不就不掉色了」，另外關於包包掉漆的問題，LV上海總部回說「那是中國水土的問題」。LV的此番回應，讓王男氣炸。

後來，LV上海總部的張姓公關表示，LV的每一款產品，都是植物的染料所做的，所以有可能有的個別時候會有掉色的情況，LV也都有提醒，只能說是個別使用不同或者是氣溫高低也有可能影響，溫差、濕度都有可能會影響。

目前，LV上海總部答應，讓王男免費更換包包的手把，但是另一款包的掉色問題，需要送到上海總部進行檢測，才能給出回覆。

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