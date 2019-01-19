微軟認輸了...年底停止支援手機系統 建議用戶轉投效ios和安卓

微軟宣布停止支援「Windows 10 Mobile」，建議用戶轉移至其它系統。（歐新社）

2019-01-19 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕智慧型手機已是現代人不可或缺的隨身工具，系統市場主要由蘋果ios與Google安卓瓜分，獨霸電腦作業系統的微軟在行動領域上僅以微幅市占排在第三。或許是競爭劣勢難以逆轉，微軟宣布，將於今年底停止支援、更新「Windows 10 Mobile」，建議用戶轉用ios或安卓系統。

綜合外媒報導，win 10 Mobile在2016年推出，2017年微軟便宣布win 10行動版不會開發新系統或新功能，僅會提供現有版本安全維護和更新，但這兩項業務也將在今年12月10日終止，並建議使用者轉移至ios或安卓陣營。

外媒指出，微軟早在2017年7月11日停止支援「Windows Phone 8.1」，因此本次的宣布並不令人感到意外。微軟現階段將心力放在打造ios與安卓系統上的app和服務，並將安卓視為微軟的行動裝置版本。

先前市調機構IDC資料曾指出，Windows 10 Mobile系統裝置在內的Windows Phone，目前僅有0.1%的市占率，數量約為180萬台左右，且看不出有什麼成長動能出現。IDC 預測，Windows Phone的2021年市占率將下滑到0.0%左右、市面上的手機數量會落在80萬台。

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