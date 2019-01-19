英國胖貓重達7.7公斤 3度被收養人「退貨」

2019-01-19 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國有隻貓咪體重高達7.7公斤，號稱是全英國最胖的貓咪，已經3度被收養家庭認為太重而退回，收容所擔心牠一再被送回來，心理會產生負面影響。

據《都市日報》報導，胖貓「米琪」（Mitzi）被收容在德文郡普利茅斯市「伍德賽德動物福利信託基金會」（Woodside Animal Welfare Trust）內，不過米琪總是因為過胖的體重被新主人給「退貨」，對此該動物收容所已向外界發出求助，望能為米琪找到一個「永遠」的家。

據了解，米琪被送出過3次，但最終都被收養者以難以負荷的理由送回基金會，基金會的工作人員表示，一再重覆被退回收容所、不斷適應新環境，會對貓咪的心理造成負面影響，如今的米琪脾氣已經越來越暴躁。

該基金會副經理達西（Lisa Darcy）表示，已經8歲的米琪如今體重已降到史上最低的5.48公斤，表示會再繼續幫米琪減重，讓牠能達到安全的體重，讓收養人不會「難以負荷」。

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