習近平自豪的法學博士 當年竟是靠「聽錄音帶」修得

2019-01-19 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平早年取得清華大學法學博士文憑，外界普遍認為其「含金量」存在巨大爭議，繼捉刀、假文憑疑雲後，今天又有外媒爆料，習近平當年不僅免試入學，甚至全程「聽錄音帶」，連課堂都不用進就輕鬆取得文憑。

美國《自由亞洲電台》刊文引述《圖說中共中央政治局常委和他們的老師》一文，精述時任福建省委副書記的習近平取得清大法學博士的經過，文內指出，習近平當時就讀的是在職博士班，與一般博士學程不同，無須通過全國考試，僅需帶著事先備好的資料，給由校方組織的專家團「考評」，其後便輕鬆地順利取得入學資格。

文章續稱，習近平無須到課堂學習，他的博士論文指導教授會主動錄製教學錄音帶並寄送給他，讓習近平得以舒舒服服在自己當年的福建省長辦公室中聽取，最終即可取得博士文憑。

《自由亞洲電台》指出，此乃中國官場經典的腐敗現象之一，大部分中國高官都與習近平一樣，持有一張「真的假文憑」，意即這些文憑與真文憑具有相同的法律效力，但卻完全無法反映持有人的能力或學經歷。

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