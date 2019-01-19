今年兩岸相對穩定 美專家：台灣在美中會談排序非常低

2019-01-19 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕全球台灣研究所（GTI）近日舉辦「2019年的台灣」座談會，會中多位專家從不同角度分析台灣面臨的局勢。

《美國之音》報導，全球台灣研究所（GTI）週四舉行的座談會「2019年的台灣」中，美國約翰霍普金斯大學教授卜道維（David Brown）分析，由於總統蔡英文目前首要工作是爭取連任，而中國領導人習近平則是專注內政，加上台灣在美中會談中的排序非常低，因此這一年的兩岸關係是相對穩定。

報導指出，美國國防大學中國軍事研究中心主任桑德斯（Phillip Saunders）則認為，中國解放軍正在進行軍事改革，部分對台灣施壓的軍事活動較屬於訓練性質，他不擔心近期內台海會有軍事衝突，但仍提醒，解放軍作戰能力的改善令人擔憂。

報導表示，從經濟面來看，美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）分析，中國是用紅蘿蔔與棍子策略脅迫台灣，足以觸動台灣關係法，他敦促美國考慮與台簽署雙邊貿易協定。台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔則認為，新的一年，美台將持續就如何保護台灣的民主自由、雙方的共同挑戰做深入討論。

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