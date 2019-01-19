為川金二會鋪路 蓬佩奧和金英哲在華府會面

2019-01-19 01:12

〔中央社〕法新社攝影記者指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在華盛頓舉行一場罕見會議，與北韓高階將領會商以安排新高峰會。

蓬佩奧和金英哲（Kim Yong Chol）在華盛頓一家飯店闢室會談前，他們接受媒體拍照，對於記者提問則未回應。

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