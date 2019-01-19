南太平洋島國批澳洲 改善氣候變遷無作為

2019-01-19 00:14

〔中央社〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對太平洋地區的魅力攻勢今天變調，不得不針對斐濟指控澳洲在因應氣候變遷方面無所作為而進行辯護。

法新社報導，莫里森以加強安全和擴大貿易機會來傳達澳洲關注太平洋問題的訊息，但斐濟總理巴依尼馬拉馬（Voreqe Bainimarama）卻將焦點轉移到氣候變遷。

巴依尼馬拉馬說，澳洲若捨棄煤炭與採礦業，將有助於遭受海平面上升威脅的太平洋各島國生存。

巴依尼馬拉馬說：「海平面上升威脅所有社群，迫使他們忍受自世代久居之地遷移的創痛。斐濟的農夫眼睜睜看著他們辛苦栽植的作物死亡，因海水上升使得土壤被嚴重鹽化。」

莫里森結束為期3天訪斐濟與萬那杜的行程，並在今天向記者說明，澳洲在「全面應對」氣候變遷方面早已承諾減排；但他未明確說明關於清潔能源的計畫。

他說：「我們已推行那些政策，而且我認為在作法上正好符合巴依尼馬拉馬對澳洲的期望。」

「我們昨天進行的商討就是這些內容，我們也針對未來在這方面的投資，進行了非常正面的商討。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/