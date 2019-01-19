非洲豬瘟秋海棠正在成形！中國下令研發活毒疫苗

2019-01-19 01:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，截至18日中國全境共有118個地點爆發疫情，共計19省份、4直轄市與1自治區淪為疫區，就連外蒙古也有豬隻被感染，在日方製作的「中國非洲豬瘟地圖」可見逐漸成形的秋海棠葉，中國政府現在計畫研發活毒疫苗抑制疫情。

日本農林水產省「中國非洲豬瘟地圖」顯示，標記紅色「X」圖示的地區均有疫情發生，如北京市、天津市、上海市、重慶市、四川省、雲南省、青海省、山西省、福建省、陝西省、江蘇省、黑龍江省、吉林省、河南省、湖北省、安徽省、浙江省、江西省、湖南省、貴州省、廣東省、遼寧省、內蒙古自治區以及甘肅省。

中方將多省份解除非洲豬瘟疫情封鎖，被日方在地圖中以藍色「O」圖示顯示，如重慶市、內蒙古自治區、安徽省、浙江省、黑龍江省、河南省、天津市、遼寧省、江蘇省、山西省、湖南省、湖北省、貴州省、吉林省、雲南省、福建省、四川省、江西省、廣東省；吉林省則額外被標上深紅色三角形圖示，代表此地有「野生豬瘟疫情發生」。

據《新華社》報導，蒙古當局14日宣布，境內布爾干省、鄂爾渾省、中戈壁省和中央省，都出現了豬瘟疫情，光是鄂爾渾省就有250頭豬隻死亡，當局立刻發布緊急命令，要求各單位採取一切措施防堵疫情擴散，包括建立封鎖區、禁止封鎖區豬肉與豬肉製品外流。

非洲豬瘟野火燒不盡 中國始研發活毒疫苗

中國科技部12日在山東青島召開會議，議程中指出中方目前正在分析非洲豬瘟病毒傳染源，同時研究病毒株的流行病學規律、遺傳因子特性，希望能「創制具有良好安全性和免疫保護效果的非洲豬瘟病毒基因缺失活（毒）疫苗」，以確保中國養豬產業、食安、公共安全的健全發展。

據悉，非洲豬瘟目前在全世界都沒疫苗可打，豬隻一旦感染病毒死亡率達100%；疫苗可分為活毒疫苗、死毒疫苗等，兩者差別在於前者是將病毒株去除致病基因後，打入寄主細胞內繁殖培養，再注射進人體供免疫系統記憶；後者則是收集病原體並大量培養，再以化學藥劑將之殺死後注入人體內，但若病毒未被成功殺死或產生變異，對人體會有安全隱憂。

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