華為創辦人任正非訪日本 竟稱「會拒絕中國任何命令」

2019-01-19 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為創辦人兼CEO任正非近期內頻為公司講話，他先後於15日、17日澄清公司沒有替中國政府從事間諜角色，更於18日直截了當地表明，「我們會拒絕政府的任何命令，永遠不會做」。

綜合外媒報導，任正非18日在日本指出，再次說明華為製造的產品並沒有資安疑慮，更掛保證中國政府沒辦法要求華為服從，任指出，「從我們公司來說，從來沒有收到過、也不會收到來自政府的命令」，任同時提到，抵制華為的世界各國將會了解這樣的行為是錯誤的。

任正非在15日被記者問到，若中國當局要求華為提供外國客戶或網路設備的機密，華為將如何回應，任當時提到，「對這樣的要求，我們肯定會拒絕」，他也強調中國沒有法律要求任何公司開後門；17日他則指出，自己雖然愛中國、愛共產黨，但沒有法律要求任何中國企業強制安裝後門，且華為絕對不會損害自己和客戶的利益。

根據中國當局規定，中國所有的企業，無論屬於私人或公營，都必須協助當局蒐集情報，而華為還特別享有了政府與軍方的低利貸款與國內市場的保護，與當局關係更是匪淺；美國的中國專家莫舍爾（Steven W. Mosher）曾指出，「華為其實是中國共產黨的間諜機構」，揭開了中國如此竭力營救孟晚舟背後的原因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/