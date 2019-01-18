私刑！殺童犯32年後出獄 被捅150刀慘死

2019-01-18 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名男子在30多年前犯下殺童案，在服刑32年後出獄，竟然遭到鄰居狠砍150刀致死，3名涉案男子事後還試圖湮滅證據；目前該案仍在審理中。

綜合外媒報導，1985年，當時20歲的高登（David Gaut）殺害時任女友1歲多的兒子，並試圖將現場佈置成意外，判處無期徒刑，服刑32年後出獄，並移居到艾略茲（Elliots）小鎮。去年8月4日，54歲的高登被發現陳屍家中。

檢察官指控，47歲的艾佛罕（Darran Evesham）、23歲的哈爾利（Ieuan Harley）、51歲的奧斯伯（David Osborne）因為知道鄰居高登曾犯下殺童案，於是將他引至奧斯伯家殺害；但3人都不承認殺人。

奧斯伯向警方表示，高登確實是在自己家中遇害，但案發當時自己在廚房，是憤怒的哈爾利動手殺人，而自己因為害怕哈爾利，才幫忙湮滅證據和移動屍體。

根據檢方說法，奧斯伯在知道鄰居高登的黑歷史的情況下，仍將高登引至家中，促使了謀殺案的發生，「哈爾利先生對於高登非常憤怒，以至於想要砍他。」

另名男子路易斯（Mr Lewis）則聲稱，8月3日晚間和3名當事人一起在酒吧喝酒，3位被告以為路易斯喝醉睡著，遂開始討論謀殺的事。路易斯表示，他聽到他們說「我們三人必須把他送回他家去」、「我們必須採取行動，因為它的味道開始不妙了」、「刺傷他的脖子」等語。

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