性侵女信徒被踢爆！印度神棍竟謀殺記者 被判「關到死」

2019-01-18 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度神棍辛赫（Gurmeet Ram Rahim Singh）性侵女信徒，日前才被法院判處20年徒刑。但辛赫最斤再度被控，2002年時謀殺踢爆他性醜聞的記者，法官加判辛赫無期徒刑，並且判定於他20年性侵罪刑期滿後再執行。受害記者的女兒說，家人雖然希望辛赫被判死刑，不過現在仍相當滿意這個結果。

綜合外媒報導，52歲的辛赫在2002年10月時，被記者查特里帕帝（Ram chander Chhatrapati）踢爆曾性剝削2名女信徒，更公布相關信件，卻不幸引來殺身之禍，同年11月慘遭謀殺。近日法官重審謀殺一案，判處辛赫與其他3名同夥無期徒刑。

辛赫早在2017年就因性侵罪名，遭判刑入獄20年，目前被囚禁在哈里亞納邦羅赫塔克鎮（Rohtak）。檢方指出，這次刑期將在辛赫服完性侵刑期後再執行，也就是說，辛赫這輩子恐怕都不能出獄了！查特里帕帝的家屬感到十分寬慰，回應「這是真理的勝利，雖曾要求死刑，但無期徒刑足以讓辛赫在獄中死去」。

辛赫是宗教團體「真業之家」（Dera Sacha Sauda）領導人，宣稱「集合所有宗教之大成」，追隨者眾多，甚至號稱國內外有6000萬信徒。2017年辛赫入獄前，曾引發信徒暴動，造成38人死亡。昨天宣判時，也有多名信徒在旁觀看，為防止暴力事件上演，當局還在法院周圍安排大批警力及無人機戒備。

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