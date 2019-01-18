川普頻提非法移民軼聞 專家困惑不知所云

2019-01-18 21:49

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普近來頻頻當眾描述1個與美墨邊境安全有關的小故事，指稱有非法移民婦女遭人口走私犯以膠帶封口並塞入無窗的後車廂，以便從墨西哥沙漠偷渡進入美國。但非法移民專家出面打臉川普，直言從沒看過這種事。

從本月3日到14日短短12天內，力主在美墨邊境築牆以阻止非法移民與犯罪暴力進入美國的川普，至少在8個場合提及膠帶封口小故事。川普在相關細節上的說法前後不一，光是膠帶就有藍色膠帶、絕緣膠帶與布質膠帶等不同版本，但倒是能把事情經過描述得栩栩如生，宛如親見。

例如，川普本月11日在白宮內閣室的邊境安全圓桌會議上曾說「...但人口走私...用膠帶把婦女綑起來與封口，免得她們大喊尖叫，還把她們（婦女）的手綁到背後，連腳也綑住，然後放到後座，一次塞3、4、5、6，甚至7個人」。

弔詭的是，此事從未見諸於任何美國主流媒體，非法移民專家更是一臉困惑。包括「全國移民司法中心」、「美國門戶」、「塔希莉法律服務中心」、「安全地平線」與「婦女難民委員會」等提供移民法律服務的單位都說，搞不懂川普在說啥，更不清楚他的消息從何而來。

專家們坦承川普所說的情況的確有可能發生，但迄今「從沒看過這樣的案例」。「美國門戶」助理執行長艾德娜·楊直言，川普顯然並不了解邊境情況，近來強力放送膠帶封口軼聞，只是換一個方式來推銷他的邊境牆。

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