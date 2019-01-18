IG喵星人瘋「10月挑戰」 劇烈變化不輸人類

2019-01-18 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕最近臉書上瘋起一陣「10年挑戰」，許多網友都貼出自己2009、2019年的照片。不過由於10年對貓咪來說實在太長，不少貓奴網友於是自動幫貓咪縮短為10個月，貼出家中貓咪的「10月挑戰」。

當臉書上有大批網友在瘋玩「10年挑戰」的同時，Instagram上卻有不少貓奴在玩「10月挑戰」，因為貓咪從出生成長到10個月，就相當於人類從嬰兒成長成13歲的青少年。很多外國網友都在IG貼出貓咪在10個月前後的變化，這些貓咪在10個裡不僅身上的毛變得更濃密，體型也有著明顯的增長，劇烈變化完全不輸給人類的「10年挑戰」。

不少網友看到這些貓咪「10月挑戰」的照片後都直呼可愛，「牠們長得好快。」、「還是一樣可愛。」也有網友發現，有的貓咪在短短10個月裡，身上的毛色還會有明顯改變，「竟然還會變色...」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/